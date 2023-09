Nigdy nie pojechałbym do Indii za własne pieniądze a i za cudze to bym się mocno zastanawiał. Nie wiem co gorsze, czy wielopoziomowy scam na każdym kroku, syf i smród, traktowanie jak bankomatu na 2 nogach a może hałas klaksonów rozpuszczający mózg. Jasne są też zalety czy ciekawe miejsca ale przy takim kalibrze minusów to #!$%@?. Choć znam jedną osobę co była i sobie chwali ;D Nie wiem jakim cudem.