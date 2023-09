Czyli co? Znikną gry na tym silniku już zakupione raz? Co z tymi już zakupionymi? Jaki wydawca będzie chciał za to płacić jak już nie zarabia? Kolejny jakiś drm przy instalacji zbierający dane i zużywający procesor? xDDDD Mogą od razu zamknąć tą śmieszną firmę Srunity xD Myślą że są jakimś Aplle z owcami do strzyżenia xD