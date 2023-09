Pragnę zauważyć że jeżeli ktoś nie mieszka w Wro albo okolicach to nie ma pojęcia jaki tam sie dzieje #!$%@?. Ja już od wielu lat mówiłem żeby tam wstawili ograniczenie. Tam jest taki przemiał że nawet najlepiej skonstruowana autostrada nic by ni pomogła. Dzień w dzień tam są wypadki i korki na naście kilometrów. Spowodowane jest to też tym że to jest codzienna droga tysięcy ludzi do pracy. A tacy kierowcy na Pokaż całość