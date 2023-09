Lobby lekarskie niechętnie dopuszcza konkurencję. A tymczasem najlepszym lekarzem pierwszego kontaktu z którym miałem do czynienia, był Wietnamczyk, w drugiej kolejności Arab. Z Polaków kojarzę jakąś #!$%@?ę, która co prawda stwierdziła że nie ma pojęcia co mi dolega, ale zaprasza po godzinach prywatnie, bo prowadzi gabinet homeopatyczny i na pewno pomoże. Było to niecałe 20 lat temu. Jakby ktos pytał, przychodnia św. Zofii na Żelaznej w Warszawie.