Pewnie nie wszyscy będą zadowoleni. Znałem gościa, który pracował na lotnisku - opowiadał, że w koszach lądowały ogromne ilości perfum i alkoholi (i innych rzeczy), ludzie w ostatnim momencie nie wiedzieli co z tym robić i pozbywali się niedozwolonych na pokładzie rzeczy. Potem te kosze szły podobno do utylizacji ale to była oficjalna wersja.