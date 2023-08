26-letni mężczyzna, widząc płonący w garnku olej, włożył go do zlewu i zalał wodą. Wysokie ciśnienie skutkowało wyważeniem okna i drzwi. Poszkodowany trafił do szpitala z poparzeniami klatki piersiowej i ręki. Więcej religii a mniej fizyki i chemii w szkołach.