Mieszkam w Niemczech, tutaj mamy tak zwane rejestracje sezonowe. Samochód może być zarejestrowany przez podany okres miesięcy, który się odnawia co roku lub co roku obowiązuje. Dzięki czemu ma się mniejszy podatek drogowy i mniejsze ubezpieczenie i co ciekawe TO DZIAŁA. Nie słyszę skamlania ubezpieczycieli.