Młody jak chce uczciwie ubezpieczyć samochód, to mniej jak 1400 ubezpieczenia nie zapłaci. Na nowy go nie stać, więc za naprawy kilka tysięcy rocznie pójdzie. Wynająć mieszkania za własne pieniądze, w większości przypadków go nie stać, a na kupno tym bardziej. Noo ale tanio jest wedle średniej unijnej, chwalmy pana.