Bo elektryki same by się rozwinęły tam gdzie się sprawdzają: wśród osób które mają dom i jeżdżą głównie krótkie dystanse. Ewentualnie ładowarkę w bloku. Jak ja mam duże kombi w dieslu dla całej rodziny które odpalam raz na tydzień/dwa żeby przejechać kilkaset kilometrów w jedną stronę to będzie mi musiał urzędas chyba siłą zabronić posiadania go po wsze czasy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )