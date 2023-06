"Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) umieściła chiński koncern motoryzacyjny Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd na czarnej liście podmiotów..."



Nie rozumiem co nas obchodzi kogo Ukraina umieściła na jakiejś liście. Czyli teraz może Ukraina jeszcze będzie mówiła z kim można, a z kim nie robić interesów.