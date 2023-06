Apteka stacjonarna to tylko i wyłącznie w razie bardzo nagłego wypadku, bo ceny w nich w porównaniu do internetowych to kosmos to raz, dwa rozstrzał cenowy jest ogromny i nie mówimy to o kilku % ale niektóre leki potrafią kosztować 50% czy nawet 100% więcej,

Farmaceuty też nie ma zazwyczaj po co i o co pytać, bo na 90% wciśnie ci coś, na czym ma największą prowizję.