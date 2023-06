Jakieś dauny xD. Związek zakłada się jak już ma się UoP na czas nieokreślony, a nie jak ma się umowy terminowe, gdzie w białych rękawiczkach "problematycznym" można umów po prostu nie przedłużać, co jest całkowicie legalne.

Zresztą po co im ten związek realnie, to Poznań, a nie wieś pod ruską granicą. Roboty wszędzie w bród, stawka się nie podoba to zmienić i elo.