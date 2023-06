Jaki wspólny mianownik ma PSL z Lewicą. Jedyne co ich łączy to chęć odsunięcia PiSu od władzy, ważniejsze pytanie jest co potem. Czy tak odległe od siebie ugrupowania będą potrafiły wspólnie rządzić. Osobiście wątpię. Oby nie skończyło się początkiem lat 90 i po wygraniu wyborów przez opozycję szybko do władzy wróciły stare komuchy.