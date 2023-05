Skandal w Szczecinie. Zajęli mieszkanie, właścicielowi grożą

Pierwsze co mnie uderzyło w tej historii to sposób wysławiania się tej laski przecież z daleka zalatuje że to jakaś patolka ten specyficzny slang ta podziarana małpa która się potem tam wprowadziła tylko to potwierdza gościu był ślepy nie przemyślał jeszcze sam fakt umowy typiara pewnie nie chciała płacić pełnej stawki za mieszkanie 3 pokojowe bo jej nie było stać więc wykminiła umowę tylko na dwa pokoje jak by to coś zmieniało Pokaż całość