Potwierdzam, oglądałem program na Discovery o Monte Cassino. Na początku wprowadzenie jak to alianci próbowali zdobyć klasztor, wyraźnie mówiąc o UK I USA, potem o bombardowaniu, dosłownie wspomnieli, ze jedna z dróg nazywa się po polsku (droga saperów), i tyle! Na końcu był pokazany cmentarz, gdzie 95% żołnierzy to Polacy, i powiedzieli „leży tutaj tysiące ofiar które poświeciły swoje życie za to zwycięstwo” - TYLE.