Sąsiad miał psa typu amstaff, wabił się misiek, kiedyś widziałem jak go szkolił, zawiesił oponę na gałęzi drzewa, pies się czepiał zębami i tak zwisał szamoczac się, dodatkowo trącał go kijem.

Strach było na ogród wychodzić. Na szczęście długo nie pożył bo go hemoroidy wykończyły, a miał takie jak kółka od taczek.