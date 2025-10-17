Na sokoła dwa lata szkoleń, a amstaffa może mieć każdy. Chory absurd.
Dla uzmysłowienia... Żeby dostać pozwolenie na polowanie z sokołem, trzeba przejść długą, kosztowną i skomplikowaną ścieżkę. A żeby mieć amstaffa – psa zdolnego zabić człowieka – nie trzeba nic. Zero wymagań, zero kontroli. Gdzie tu logikakonrad-kostrzewski
Bo sokoły są w Polsce chronione,.a przed amstafami trzeba chronić?
Kiedyś jeden próbował ciężarówkę uszkodzić.
@konrad-kostrzewski: tak
Strach było na ogród wychodzić. Na szczęście długo nie pożył bo go hemoroidy wykończyły, a miał takie jak kółka od taczek.
@matizk1: ciężkie są, nie uniesiecie
Po wczorajszym wykopku ( ͡° ͜ʖ ͡°)