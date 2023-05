Proszę Państwa jeśli macie JDG to nie warto już dawno. Lepiej wskoczcie na Spółkę i płacicie CIT. Przecież JDG już od wielu lat się nie opłaca o ile jest to inna forma niż ryczałt. W każdym innym przypadku niż ryczałt uciekajcie do spółki jak najszybciej. koszty mniejsze i to o wiele po przeliczeniu wszystkiego. Tylko wspólnik aby miał co najmniej 5% a nie 1% jak piszą ludzie nieznający tematyki. 1 do 4 Pokaż całość