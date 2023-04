Nie ma co go słuchać. Ten zjeb ma taką funkcję aby partia nie traciła poparcia. Ruski ork musi czuć, że jego pan w każdej chwili może wystrzelić atom i zniszczyć co chce i kogo chce, wjechać do jakiegoś kraju i go zająć, dlatego te pajace z ruskiej TV za każdym razem straszą każdego, że go zniszczą. To tak jak u nas jarek do swojego betonu ciągle musi mówić, że toczy wojnę z Pokaż całość