Oni mają gdzieś inflacja zarabiają miliony i miliony nakradli najbardziej pokrzywdzeni będą ludzie którzy uczciwie pracują. Pracujesz normalnie robisz nadgodziny a w konsekwencji bo opłaceniu wszystkich rachunków i tak ci niewiele zostaje. Do tego każdy ma zazwyczaj jakiś kredyt czy to na samochód czy to na mieszkanie i jest źle a będzie jeszcze gorzej. W Polsce naprawdę można by było żyć godnie jeśli mielibyśmy normalnych polityków nie złodziei.



A tu nic się Pokaż całość