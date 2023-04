Mój ojciec postawił w latach 90 dom ok 250m2. Najpierw zbudował sam dom ok 100m2(gospodarczy) z garażem, potem rozpoczął na tej samej działce budowę domu właściwego, zajęło mu to ok 5 lat pracując na etacie i dorabiając robiąc bramy (kokosów nigdy nie było, koszt domu zamknął się w ok 50k). Kierownik budowy był widziany raz (1) normy na oko, grube rozbieżności względem planów, dom stoi do dziś i ma się świetnie, postoi Pokaż całość