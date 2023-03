Węgiel nie, drewno nie, gaz nie, CO nie. Pozostał prąd którego ceny są kosmiczne. Pozostanie wyprowadzka do lasu koczowanie i ognisko przy szałasie. Przypuszczam, że UE celowo chce zabiedzić i zdepopulować kraje bloku wchodniego gdzie zimy są zimne. Co ciekawe USA, Indie, Chiny mają w dupie limity CO² grzeją chaty za grosze i mnożą się jak króliki. Co mi się wydaje że to część większej układanki typu NWO.