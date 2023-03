500+ jeśli już istnieje to od samego początku powinna być ulga od podatku dochodowego ale jeszcze lepiej być go wcale nie powinno ale za to powinien być niższy dla wszystkich podatek dochodowy. Z takich obłożeniem podatkowym naprawdę trzeba być ciężkim kretynem żeby nie wiedzieć dlaczego ludzie uciekają do szarej strefy - no ale jest już pomysł jak to ukrócić i nie, nie są to niższe podatki, a likwidacja gotówki.

