"To już uważam za bezczelne" - uważa szef niewielkiej firmę. Odniósł się do sprawy swojej pracownicy, która po zajściu w ciąże poszła na zwolnienie i jak twierdzi, notorycznie przychodzi do pracy, żeby... pić kawę z koleżankami. "Przyznała, że w domu jej się nudzi. No ręce mi opadły".