Prawda jest taka że im więcej rekompensat tym więcej podwyżek.

Pokaż całość

Za ogrzewanie (które jest drogie pośrednio przez niekompetencję rządu) to pierwsi do dokładania ale jak bandyci Ci ukradną samochód albo zdemolują działkę (co jest bezpośrednim skutkiem niekompetencji państwa, bo wzięli pieniądze w podatkach na policję a mimo to nie zapewnili bezpieczeństwa obywatelowi) to bez prywatnego ubezpieczenia nie należy się nic.Zamiast rozdawać dywanowo skupiliby się wpierw na wzięciu odpowiedzialności za