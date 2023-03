Poseł Konfederacji z interwencją poselską w stołecznym ratuszu.

To kolaboracja ma jakieś inne rozwiązanie na te problemy czy tylko potrafi krytykować ? Dobra to było pytanie retoryczne: oczywiście, że nie ma, podobnie jak 100 ustaw pana Doktora. Chociaż nawet gdyby miała to były by one dobre w takich krajach jak Kongo, Afganistan, Dżibuti czy Sudan, może ewentualnie Kraśnik w Polsce.