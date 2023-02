Mężczyźni w Polsce coraz częściej nie mają z kim zakładać rodzin

Skoro kobiety wam uciekają to czemu nie robicie tego samego co one? Zamiast zostać na wsi i pracować w januszeksie, jedźcie do dużego miasta, skończcie studia i idźcie pracować do korpo, tam gdzie kobiet pełno. Trzeba kilka lat pobiedować i żyć jak... student, no ale nie ma nic za darmo. Mój kolega z małego miasta pojechał na studia i już po kilku miesiącach miał dziewczynę, a teraz narzeczoną. Raczej nie macie co Pokaż całość