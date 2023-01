"Z dyktują warunki rekruterom"

Ogólnie to xD

W ostatnich latach siła negocjacja uległa zaledwie wyrównaniu pracownik vs pracodawca.

Wcześniej to była gruba patola... Kilkaset chętnych do roboty za minimalną. Absurdalne procesy rektrutacyjne, wymagania i warunki pracy.



Jak ja się cieszę, że już nie muszę przechodzić przez ten cyrk ubiegania się o prace w czasach jak wchodziłem na rynek.