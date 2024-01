Pan Zenon twierdzi, że żona próbowała go otruć dodając botoks do jedzenia. Właśnie przez działania kobiety miał stać się niepełnosprawny. Jednocześnie to ona oskarżyła go o znęcanie się i uniemożliwiła wejście do własnego domu. Sprawą zajęło się Państwo w Państwie.