Jak rozmawiałem ze znajomym myśliwym opowiadał mi, że aby strzelić do zwierzyny musi być spełniony szereg różnych czynników. Rozumiem, że teraz odezwą się głosy o tych co strzelają do ludzi psów i w ogóle do wszystkiego co się rusza, ale mówię tu o normalnych myśliwych, a nie patologii. Jedną z zasad jest nie strzelanie do samotnych samic z młodymi. Tutaj mnie dziwi jedynie to, że zwierzę podeszło bez strachu, choć na wścieknięte Pokaż całość