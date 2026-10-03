Car-b---a.
O Car-b----e powiedziano, napisano i pokazano już wiele, ale zdecydowanie nie wszystko. W tym materiale autor postara się zebrać praktycznie cały istotny kontekst, bez którego trudno właściwie zrozumieć tę historię, i połączyć poszczególne fakty w jeden spójny obraz.prawilny_prawak
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Komentarze (23)
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A to już dawno, dawno xd
Wykop dodał jakąś aktualizacje gdzie sporo normalnych słów zostało ocenzurowanych xD na przykład "b--ń"...
Czemu? Nie wiem.
B--ń się przed zarzutami!! Obrona, bronić...
@NaturaRerum: W takim, gdzie reklamodawcy i algorytmy z nimi związane są ważniejsze niż użytkownik.
Bomb samochodowych na bliskim wschodzie lub zbudowanych przez mafie wybuch setki rocznie.
To tak dla wyobrażenia.
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