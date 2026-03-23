Koniec ze skargami na zapachy na wsi. Ekspertka krytykuje propozycje ministerstw
Minister rolnictwa Stefan Krajewski proponuje m.in., aby osoby kupujące nieruchomość poza miastem, oświadczały w akcie.DziendobryMireczku
Widziały gały co brały - jest obok gospodarstwo rolne to trzeba się liczyć z uciążliwościami.
I czyja to wina, że państwo nie potrafi przepisów egzekwować?
Chodzi o to że jeśli ktoś ma dom, a obok rolas zaczyna mu budować chlewnię czy inny kurnik to kto tu jest poszkodowany?
@rudi-meyer: No i działa. Właściwie każda głośna sprawa w mediach, gdzie rzekomo miastowi robią źle rolnikowi, w praktyce okazuje się jakąś nielegalną samowolą rolnika. I rolnicy takie sprawy przegrywają, bo wbrew obiegowej opinii, nie robili zwykłej produkcji tylko przekraczali wszelkie normy.
@fonderal: Źródło trust me bro?
Nie znam nikogo, choćby mieszkał na wsi od pokoleń, kto by był zadowolony że mu w zasięgu nosa stawiają przemysłową hodowle czegokolwiek. Wy myślicie ludzie na wsi to mają jakieś inne nosy, albo że jak za PRL każdy trzyma po 3 świnie i mu nie przeszkadza bo sam smrodzi?
A rolasy to nie jest żadna uciskana
z tego wynika, że prawo własności jest tylko dla miastowego pana xD
@KusanagiNoTsurugi: To jest pierdzielenie pod publiczkę, szczególnie pod takich wykopków którym można 1000 razy wyjaśniać, a jak sprawa wraca się resetują jak Trump i od nowa "złe mieszczuchy niszczo biednego pana rolnika". Mimo że sami na prawdziwej wsi, a nie przedmieściach, to byli najwyraźniej 20 lat temu.
To się skarżą staży mieszkańcy wsi, jak w tej słynnej sprawie chlewu, co sobie przemysłową fabrykę postawił na środku wsi, a sam
a to nie było tak że on postawił dodatkowe chlewnie niezgodnie z przepisami i dlatego jego sąsiedzi wygrali w sądzie?
@Miszczu_wszystkiego: Zwiększył ilość świń z bodaj 150 do 300 i zaczął przemysłowy chów, przekraczając wszelkie normy nawet w standardach ludzi ze wsi.
@Chris_Karczynski:
ale wiesz, ze ten smrod to sie ciagnie czesto nawet do miasta? I co dalej?
Jezeli uwazasz, ze granica miedzy miastem a wsia, czyli 1m pomiedzy dzialkami, to ma byc wlasnie to, co spowoduje, ze w miescie smrod jest nieakceptowalny a na wsi akceptowalny, to niestety, ale jestes w bledzie.
ale to jest wina właśnie burdelu przestrzennego którego nasze wykopowe kuce bronią jak niepodległości bo własność
Powinno być jasno rozplanowane - obszar handlowy/mieszkalny/uprawny/zabudowy rolniczej - gospodarka przestrzenna to nie tylko "tu może stać chałupa a tam nie" i nie byłoby problemów bo przy odpowiednim rozgraniczeniu między taką śmierdzącą chlewnią a domami rolników byłby bezpieczny bufor, nie wspominając o mieście.
Ale w PL mamy b----l gdzie nie wiadomo
Tymczasem w Toruniu ludziom z nowych bloków zaczął przeszkadzać tor samochodowy istniejący od lat 90.
https://nowosci.com.pl/wojna-na-petycje-i-glos-prezydenta-chodzi-o-tor-i-halas-w-zachodnim-toruniu/ar/c1p2-28842665
@epicentrum_chaosu:
@arturof: ciekawe kto zarobił na sprzedaży ziemi ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rozumiem że nie Ty, ale wystarczy sprzedać deweloperki 2000m2 on to podzieli na 8 działek, te ziemie są warte miliony w około dużych miast, ktoś na tym konkretnie zarobił, ale niestety to nie byłeś Ty :(
To nie w akcje notarialnym powinny się znajdować takie zobowiązania, a w stanowionym prawie (ustawy, rozporządzenia) iwyrokach sądów , które rzeczowo analizując stan faktyczny powinny wydawać sensowne wyroki w poszczególnych sprawach.
Bo obydwa skrajne rozwiązania są tu przejawem "kartonowego państwa" - czyli zarówno gnojenie przedsiębiorców (bądź rolników) za to że ktoś się wybudował im za płotem i teraz mu się nie podoba że zakład głośny/śmierdzący czy coś,
@hellfirehe: No dokładnie, ten problem powinien być porządnie zaadresowany a nie jakimiś temporary workaroundami...
Sądów, które co? XD
@hellfirehe: pisałem wyżej - wystarczyłaby odpowiednia gospodarka przestrzenna, w przypadku wsi powinny być miejsca na pola (mało uciążliwe), uciążliwą zabudowę i gospodarki, a domy czysto mieszkalne powinny być po prostu w miastach, ewentualnie "wsiach typowo mieszkalnych".
Żadne prawo czy wyroki nie naprawią tego burdelu, bo to jakbyś zalegalizował jazdę
Wymienione przez Ciebie rzeczy jednak potrafią dać w kość. Jeżeli rolnik jest ogarnięty i nie robi sąsiadom "koło pióra" da się tu żyć. Ale zawsze na tych 10 przyzwoitych trafi się
Narzekanie za halas w kresoe żniw uwazam za zwarcie mozgu - rolnicy jak jest pogoda zpriwaja sie zeby zebrac plony i halas przez kedna, dwie noce nie powinien nikomu przeszkadzać.
Z drugiej strony wiem ze rolnicy nie dzialaja zgodnie z prawem. Np orzy mawpzeniu gnojowica, pole powinno byc od razu zaorane. A czesto robia tak ze najpierw sobie woza gnojowke kilka dni a potem orzą.