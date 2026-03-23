Dlaczego uciekamy do Linuxa? Windows, macOS i problem abonamentów.
Dlaczego dystrybucje Linuxa to dziś coraz częstsza alternatywa dla Windowsa i macOS? W filmie omawiam powody rosnącej popularności open source. Wyjaśniam, jak "abonamentoza" Microsoft i Apple, brak prywatności (telemetria, reklamy) oraz sztuczne wymogi sprzętowe (TPM) skłaniają nas do zmiany systemuochucki
@noHuman: Wiele osób zraziło się gdy ten system powstawał i tak go zapamiętali. Obecnie przynajmniej w Mincie nie zauważyłem jakichś większych problemów, a używam go 6 lat. Właściwie każdy sprzęt podłączony do komputera działa bez problemu. Linux jeszcze długo nie będzie popularny i niech tak zostanie, bo zauważony i masowo instalowany natychmiast będzie psuty.
Linux mint jest zrobiony pod wygodę i łatwość obsługi.
Debian jest zrobiony pod maksymalną stabilność.
Archlinux opiera się na idei "zrób to sam" oraz posiadania zawsze najnowszej wersji oprogramowania.
Manjaro - siedzi rozkrakiem między mintem
@JanuszKowalskiNieIstnieje: Za ~50 złotych jest abonament rodzinny z 200 GB w chmurze. To jest ~2 h pracy na najniższej krajowej. Czyli ch nie pieniądze. Reklam nie widziałem.
No i cały ekosystem, od telefonów po telewizor, wszystko zsynchronizowane. Nigdy nie wrócę do Windowsa/Linuxa.
Na MacOS się spoko pracuje jeśli ograniczenia systemu nie są problemem.
Do tego Apple wymiotło z procesorami mobilnymi.
W środowisku korporacyjnym MacOS jest pożądaną ucieczką przed Windowsem, bo na Linuxa i tak nie pozwolą (szczególnie że cena wtedy nie przeszkadza, bo nie ty płacisz).
Lekki, szybki, bezawaryjny i przemyślany.
To jednak Unix i cywilizowany system, tyle że zamknięty co jest dużą wadą dla zwolennik OpenSource, ale Windows
Jestem administratorem serwerów linux i jest to cudowny system na serwery, ale nie dla desktopy dla mnie. Ilość dystrybucji, ilość środowisk graficznych, i pomnóż to razem, wyjdzie że nie warto pisać na linuxa aplikacji. I tak się też dzieje, jest pomijany, bo nikt nie chce pisać do linuxa wersji graficznej UI, bo to koszmar jest.
A bibliotek QT samo w sobie wygląda jak nie powiem co,
@new-object: Bo to jest, był i będzie system dla nerdów. Normalny użytkownik nie ma tam czego szukać, bo on jest pisany przez nerdów dla nerdów bez myślenia o użytkownikach.
Bo deweloperzy jak piszą appki na Linuxa, to nie piszą je w wersji z GUI, tylko w wersji konsolowej zawsze. Tak by ten sam soft można było opchnąć na serwery.
@AgencyjnaAgencjaAgencji: To jest jeszcze mocniejsze niż się wydaje, to jest typowe wpadnięcie z deszczu pod rynnę. Mimo wszystko MS daje o wiele większe możliwości modyfikacji sprzętu i softu niż Apple.
Tak jak napisałeś, jak Apple czegoś zabroni to jest "pozamiatane", nie zmienisz tego bo oni w pełni kontrolują oprogramowanie i
Byłem omamiony opiniami o tym jak MacOS jest super. Niestety okazał się nawet gorszy od Bimbowsa w stabilności i przyjazności użytkowania
inb4: drukarka po prostu działa, a gierki klikam na steam i odpalam. Nie wiem jak wygląda nawet terminal
Mam personalnego ale tylko używam do Photoshopa i lightrooma bo do niczego więcej się nie nadaje. Może do stron dla dorosłych.
Do programowania tylko Linux, ewentualnie Windows plus WSL.
MacOS jest cholernie przestarzałym systemem który Apple próbuje na siłę unowocześniać ale bez zastanowienia czy to ma sens. Microsoft kradnie pomysły Linuxa i Apple ale kradną te lepsze.
Linux po prostu działa dobrze, możesz ustawić