Klient usłyszał, że niczego nie wygrał. Nieuczciwy kasjer zachował kupon
1,5 miliona euro wygrał mężczyzna w Monachium, choć nagroda nigdy nie trafiła w jego ręce. Zwycięski kupon zatrzymał pracownik punktu Lotto, kłamiąc, że nie zawiera on nagrody. Oszust wpadł w kolekturze, próbując odebrać pieniądze. "Gdyby wysłał znajomego, oszustwo mogłoby się powieść"freedomseeker
Komentarze (14)
Potem pewnie by przekazał kasę "doradcy" który miałby dla niego "pomnażać majątek".
@kinlej: kupiłby polisolokatę w banku Czarneckiego
Nie rozumiem tego fragmentu. Wrzucam pieniądze do kasy, drukuje kupon, czym on się różni od tego reszty klientów?
Ciekawe czy oszust ma godnych zaufania znajomych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z tego co szukam
@Wwolt: Kiedy to chyba jest drukowane na kuponie, a gdzie to na jego miejscu objeździłbym wszystkie punkty w okolicy i szukał zgadzającego się ciągu cyfr kupując po jednym losie w tych punktach.
Bo u nas za kradzież 40 groszy z maszyny teoretycznie grozi kilka lat xD
A za niegospodarność na 70 milionów już widełki kary są zerowe.
Najlepiej sprawdzać samemu ręcznie lub w samoobsługowych skanerach (nie wiem czy u Niemca są)