Stwardnienie rozsiane i nowe terapie. Morusyna na celowniku naukowców
Naukowcy z Korea University w Seulu odkryli, że morusyna, składnik korzenia morwy białej, może wspomagać regenerację osłonki mielinowej nerwów. To odkrycie może mieć znaczenie dla leczenia chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsianefreedomseeker
@havocki: to jest pol prawda, o ile faktycznie każdy lek powstaje w laboratorium (bo jest tam ekstraktowany), o tyle ogrom leków jest (lub był w przeszłości) izolowany z roślin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolchicyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winblastyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paklitaksel