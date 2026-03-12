Policja w Legnicy bez najmniejszej przyczyny używa siły i napada na obywatela?
Wszystko się nagrało! Nieco przed dwudziestą policja podjeżdża do mieszkańca i go atakuje, bo ten bez podania przyczyny nie chce podać danych. Jest zastraszany, użyto siły i zmuszono go do określonego zachowania co jest przestępstwem! Jeśli masz ochotę i możliwości, to możesz wesprzeć audyt finansowkrolkolow
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
I proszę, pospieszcie się bo mam już 30 lat więc niewiele czasu mi zostało.
https://youtu.be/sGHHDdiqIlY?is=iu-1Qk4NvdwpzHhA
Tutaj masz wyjątkek, czasem się trafi ktoś kto ogarnia temat. Interwencje masz od 17:40
Nie dziękuj ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co tu zrobić żeby koleś spokojnie stał? Może k---a przestać go ciągnąć? ¯\(ツ)/¯
@TumulecK: Chłop się zwalił jajecznicą ( ͡° ͜ʖ ͡°)