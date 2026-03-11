Tam gdzie inni widza struny, ona widzi fraktalna czasoprzestrzen
Astrid Eichhorn z Heidelbergu proponuje alternatywe dla teorii strun. Asymptotyczne bezpieczenstwo zaklada ze czasoprzestrzen ma fraktalna strukture - te same reguly powtarzaja sie w kazdej skali.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Tam gdzie inni widzą litery typu: ą ć ę ń itd., analfabeta widzi a c e n
No to se na gitarze nie pogra ( ͡º ͜ʖ͡º)
A na serio to podziwiam ludzi zdolnych sformułować spójną teorię tłumaczącą tak abstrakcyjne rzeczy. Zwłaszcza, że w zasadzie wszystko poniżej atomu to już czyste teoretyzowanie...
@enron: no to żeś popłynął teraz :D