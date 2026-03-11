"Tam gdzie inni widza struny, ona widzi fraktalna czasoprzestrzen"



No to se na gitarze nie pogra ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



A na serio to podziwiam ludzi zdolnych sformułować spójną teorię tłumaczącą tak abstrakcyjne rzeczy. Zwłaszcza, że w zasadzie wszystko poniżej atomu to już czyste teoretyzowanie...