Mam trójkę dzieci. Dwoje z nich jest z niepełnosprawnościami i wymaga stałej opieki, leczenia oraz częstych wizyt w szpitalach.

Samochód w naszej rodzinie nie jest luksusem – to jedyny sposób, żeby dowozić dzieci na rehabilitację, badania i wizyty lekarskie.

Nasze orzeczenie o niepełnosprawności skończyło się z końcem lutego, więc odpowiednio wcześniej złożyliśmy wniosek o nowe. Dostaliśmy dokument potwierdzający, że sprawa jest w toku i że stare orzeczenie jest przedłużone do czasu wydania nowej decyzji.

Problem w tym, że od ponad miesiąca nikt nawet nie wyznaczył terminu komisji.

Moje dzieci oczywiście cudownie nie wyzdrowiały z dnia na dzień. Nadal wymagają leczenia.

Żeby było ciekawiej – w zeszłym roku jedno z moich dzieci walczyło o życie. Udało się je uratować dosłownie cudem. Niestety problemy zdrowotne nadal się pojawiają. Kilka dni temu było nawet podejrzenie tętniaka w ramieniu i musieliśmy pilnie jechać do szpitala.

I teraz najlepsze.

W międzyczasie samochód, którym wożę moje dzieci z niepełnosprawnościami, został odholowany z miejsca dla osób niepełnosprawnych i wywieziony na parking strzeżony.

Na komisariacie policjant, widząc sytuację, odstąpił od mandatu i zakończył sprawę pouczeniem.

Tylko że samochód… nadal stoi gdzieś na parkingu strzeżonym.

Koszt holowania to ponad 700 zł. Do tego dochodzi absurd organizacyjny – urząd pracuje do 15:30, a samochód z parkingu można odebrać tylko do 15:00. W praktyce załatwienie wszystkiego jednego dnia jest prawie niemożliwe.

W efekcie rodzina z niepełnosprawnymi dziećmi została bez samochodu, bo urzędy nie zdążyły wydać nowego orzeczenia na czas.

Najbardziej absurdalne jest to, że państwo potrafi przedłużyć ważność orzeczenia na papierze… ale w praktyce system i tak potrafi ukarać rodzinę.

Opisałem całą sprawę i wysłałem ją do wielu instytucji, urzędów, policji, polityków i mediów, bo to nie jest tylko mój problem – takich rodzin w Polsce może być więcej.