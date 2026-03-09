O! Wreszcie coś ciekawego! Dlatego nie trafi na główną.



Wiecie, niezwykle nie jest to, że samo skopiowanie struktury już działa, ale to, że byli w stanie to zasymulować. I teraz pomyślcie o ile wydajniejsze obliczeniowo są białka od krzemu. Symulowano to na jakimś super komputerze, a tym czasem to samo działa na małej muszce zasilanej kroplą soku.