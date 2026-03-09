Skopiowany mózg muszki owocowki został umieszczony w symulacji.
Mucha "ożyła": Bez żadnego dodatkowego programowania, sama struktura połączeń neuronowych sprawiła, że wirtualna mucha zaczęła chodzić, omijać przeszkody i reagować na bodźce. Model przewiduje ruchy prawdziwego owada z niemal idealną precyzją. Link do artykułu powiązanychRealBakman
Komentarze (80)
Wiecie, niezwykle nie jest to, że samo skopiowanie struktury już działa, ale to, że byli w stanie to zasymulować. I teraz pomyślcie o ile wydajniejsze obliczeniowo są białka od krzemu. Symulowano to na jakimś super komputerze, a tym czasem to samo działa na małej muszce zasilanej kroplą soku.
To rodzi bardzo wiele pytań o szczegóły. W jaki sposób odwzorowali połączenia mięśni, oczu itd? W jaki sposób się z tym modelem komunikują.
Mózg działa nie tylko na połączeniach neuronów ale też generując pole elektromagnetyczne, czy to też zwykło odwzorowane? Czy zostało odwzorowane tworzenie się połączeń?
slowo klucz POD GRANT, teraz "naukowcy" napisza cokolwiek byle kase dostac
Wracaj pod swój kamień ¯\(ツ)/¯
-lektor ai
- skrypt ai
-caly kanal to filmiki ai
Lepiej xD
https://www.newscientist.com/article/2517389-human-brain-cells-on-a-chip-learned-to-play-doom-in-a-week/
Artykuł opublikowany na X
Nigdzie żadnych detali
no proszę was ლ(ಠ_ಠ ლ)
https://github.com/eonsystemspbc/fly-brain
Polecam posłuchać tego podkastu, super wyjaśnione dlaczego pełna symulacja działania układu nerwowego jest taka trudna.
Niby jest o czym innym ale od 10 minuty mamy ten temat.