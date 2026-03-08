Naukowcy w końcu odkryli dlaczego mięta daje uczucie zimna
Kryo-mikroskopia elektronowa uchwycila białko TRPM8 w akcji. Mentol nie chłodzi - oszukuje mózg, wiążąc się z receptorem zimna i wymuszając jego otwarcie. Odkrycie ma znaczenie dla leczenia migren, bólu przewlekłego i suchego oka.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Biologiczny imperatyw spełniony i przy tym zero wysiłku.
To było wiadome już wcześniej. Wygląda na to, że opisali dokładny mechanizm molekularny, który za to odpowiada, ale źródła nie znalazłem, może jeszcze nieopublikowane, bo artykuł z dzisiaj i bez żadnych odnośników.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5238/