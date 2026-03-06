Ruch pocztowy w USA spadł o 80% po wprowadzeniu ceł na przesyłki z zagranicy
UE wakacje też planuje opodatkować wszystkie przesyłki tylkoże ryczałtemGeraltRedhammer
Komentarze (41)
najlepsze
Także jak chcecie sobie nakupować
3 euro od każdego produktu.
Z tym że zamawiając np 3 sztuki tego samego produkty zapłacisz 1x 3 Euro.
@kwanty: Nie, absolutnie. Jedyne co może sprawić taki model biznesowy to, że ty jako konsument detaliczny będziesz miał drożej, pan kurier będzie miał mniej paczek, ale za to Januszowi biznesu który i tak to będzie ściągał w hurcie będziesz płacił pewnie 2 razy tyle co wcześniej albo 3.
Ja polecam gąbki z melaminy, nie psują się i są tanie, najlepiej te o 2cm grubości brać.
Palety cieni też można brać, choć tu na dwoje babka wróżyła, trzeba wiedzieć które firmy robią na rynek europejski też.
Na pewno lakiery hybrydowe idzie dostać w dobrej cenie jak i żele, ale tu jak wyżej, bo i tak wszystko jest
Swoją drogą dobrze jest kupić ich więcej, bo z jakiegoś powodu jak one poleżą trochę dłużej to robią się przyjemniejsze wykorzystaniu. Używam ich do czyszczenia wszystkich powierzchni płaskich, działa to jak taka gąbka do ścierania. Tyle że ona ściera się jak gumka do ścierania, tylko że jest twardsza
Ale tez inna kwestia: u nas 95% i wiecej przesylek z aliexpress szlo dostawa lokalnym kurierem/lokalna poczta. Juz nie pamietam, kiedy ostatni raz dostalem fizycznie przesylke listowa miedzynarodowa z aliexpress...
@muak47:
mozesz :)
Blokada byla przez 3 miechy po wprowadzeniu cel - zreszta, nie tylko PP podjela taka decyzje, ale wiekszosc przewoznikow :))
@Anomalocaracid: problem był w drugą stronę
@muak47: możesz kurierem. Ale za miliony monet i nie wiadomo kiedy dotrze.