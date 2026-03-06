Budimex może zostać wykluczony z przetargów! Co z kontraktami giganta?
Po wykryciu zmowy przetargowej narastają wątpliwości co do przyszłości udziału spółek z grupy Budimex w nowych zamówieniach publicznych.ObserwatorGospodarczy
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
¯\(ツ)/¯
ograniczenie dotyczyło rozstrzygnięcia przetargu a nie startowania we wszystkich trzech
skoro podmioty z grupy BX zostały wyłonione jako zwyciężcy wszystkich trzech to jest to chyba wina zamawiającego a nie oferentów
przecież dane oferenta są jawne i nie da się podszyć pod kogoś innego
A tutaj jest większa jedna afera bo przez takie wykluczenie może być podważany każdy kolejny wygrany przetarg
ale dalej nie mam odpowiedzi dlaczego to wina BX, nie oni rozstrzygali przetarg, startować wolno we wszystkich 3, to zamawiający nie sprawdził powiązań spółek a one są jawne
a ta druga sprawa to wykluczenie mirbudu/torpolu o jakąś pierdołę naruszenia ochr. środowiska, bez zasady proporcjonalności
No to trzeba u----ć, bo mają wygrywać nasi na grubych marżach żeby i nam coś skapnęło.
Jest tak dobry, że trzeba u niego odpuścić stosowanie sobie przepisów.