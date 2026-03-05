Fabrykowannie danych medycznych przez czasopisma naukowe.
Medyczne czasopismo pediatryczne przez 25 lat publikowało opisy przypadków klinicznych, które okazały się wymyślone. Po nagłośnieniu sprawy redakcja dodała zbiorczą korektę i zapowiedziała, że od teraz fikcyjny charakter będzie wyraźnie wskazywany w treści publikacji.marzena-p
Komentarze
Jest jeszcze jeden problem. Jak napisałeś czasem wyniki jakiegoś eksperymentu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest ruch lobbujący aby takie wyniki również publikować jako nieudane eksperymenty. Ma to za zadanie poinformować innych badaczy, żeby nie powielali tych błędów popełnionych przez poprzedników.
Nie zmyślano chorób, leków, reakcji ani wyników badań – fikcyjny był tylko „przykładowy pacjent”, żeby ładnie zilustrować rzeczywiste dane naukowe.
Czyli przykładowo robiono rzetelne badania na 100 pacjentach, wyciągano sensowne wnioski, wszystko
Fajne masło maślane, metoda naukowa to metoda naukowa :D Artykuł prowadzi do informacji o metodzie naukowej, i tam masz kilka opisów wzajemnie wykluczających się jak powinna wyglądać. To pytam co jest tą metodą naukową w końcu? I dlaczego uważasz, że nie jest stosowana, i to w przypadku socjologii.
A najciekawsze teraz zadam ci pytanie, jaka nauka zajmuje się ustalaniem tej metody? Bo chyba metoda naukowa musi być opracowana przez
Czyli innymi słowy nie masz pojęcia czym jest metoda naukowa, ale jaki ambitny jesteś w "uzdrawianiu" nauki :D Dobrze, że chociaż Wikipedii umiesz używać. Zaiste "PRAWDZIWA NAUKA"!
To coś jak listy do redakcji( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Anetka odnalazła szczęście w ramionach księcia z Ugandy", "Mój pięcioletni synek krzyczy: "PiS łamie zasady dwuinstancyjności dokonując reasumpcji głosowania!", "Grażyna żyła z mężem dwanaście lat, jako singielka może pozwolić sobie na psiecko".
Przykładowo robisz badania o wpływie papierosów lektronicznych na zdrowie - wszystko w pełni rzetelnie, zbierasz dane, wyciągasz poprawne wnioski.
I teraz możesz wybrać jedną badaną osobę, która będzie najbardziej reprezentatywna do przedstawienia wniosków i ją opsiać w artykule.
Albo możesz wymyślić sobie Mirka z Mirkobloga, który 'miał' takie efekty/problemy,
Covidowe trole też mają "setki badań", potwierdzających ich przekaz, sprzeczny z obserwacjami no ale " cicho szurze, my mamy setki badań".
I tak to się kręci, co nie @vince87?
Pochwal się, ile setek badań posiadasz na maski i opowiedz ponownie, że wszyscy i wszędzie noszą maski..
Aha no i dodaj coś jeszcze o ruskich onucach pytających o atesty i zmianę będziesz miał zaliczoną ( ͡