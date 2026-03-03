Jak powstają rowery ROMET?
Wizyta w kultowej marce ROMET w Podgrodziu pod Dębicą od pierwszego szkicu w biurze konstrukcyjnym, przez spawanie i wygrzewanie aluminiowych ram, śrutowanie i lakiernię (proszek + na mokro), aż po montaż napędu, kół, osprzętu i finalną kontrolę jakości gotowych rowerów, w tym elektryków.
Komentarze (70)
najlepsze
Żeby nie było ja sam śmigam rometem orkan i jest spoko i nic się nie psuje.
@FabrykiwPolsce
@henyo: ok. 20-30 km dziennie, nieuku.
Słownie też byś napisał „trzydzieścikilometrów”, nieuku?
Oba zrobiły ponad 7000km. W Orkanie napęd padł po sezonie (błoto, las), Gazela bez uwag i usterek. Osprzęt Shimano.
tak, 7000km. paliwoda bujaj się #pdk