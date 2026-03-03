Kuwa miałem krossa hexagona to oddałem i kupiłem jakieś specialized na promocji po covidzie. Kross jeździ do dzisiaj a specialized by mnie zabił bo wyrzygał olej z hamulca przy zjeździe z górki chociaż hitem jest to, że nie mogę mieć bidonu bo nitonakrętka w ramie odpadła przy przykręcaniu uchwytu. Wszyscy odradzali krosa i rometa a te jeżdżą i zdechnąć nie chcą.