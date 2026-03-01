Psy pomagają ludziom bezinteresownie, koty głównie dla korzyści
Badania wykazały, że psy wykazują prospołeczną motywację do pomocy ludziom, nawet bez nagrody. W eksperymentach 75% psów i dzieci pomogło opiekunowi odnaleźć przedmiot, podczas gdy koty robiły to rzadko i głównie we własnym interesie. Świadczy to o unikalnej więzi psów z człowiekiem.matixrr
Komentarze (81)
Kot sibie myśli "Moi właściciele kochają mnie. Codziennie dają mi jeść, głaszczą mnie, noszą na rękach, bawią się ze mną. Ja muszę być bogiem."
Od pokolen kot szkolil czlowieka by mu sluzyl.
Dwa zupenie inne gatunki, nie rozumiem porownan tych zwierzakow.
Koty nie są stadne (w znakomitej większości) i dlatego mają inny model działania.
Kot sobie myśli: "Jacy ci ludzie są dobrzy. Karmią mnie, opiekują się mną. Ja muszę być bogiem."