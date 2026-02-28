Szpitale bez pieniędzy na leczenie. "Pieniądze kończą się nam już co miesiąc"
Szpitale w Polsce toną w długach, a NFZ zwleka z płatnościami. Dyrektor szpitala w Lublinie ostrzega: "Nie damy rady sfinansować wszystkiego". Przez brak 54 mln zł placówka ogranicza operacje planowe.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
.... starcza jedynie na pensje dla lekarzy
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
O to to właśnie. Hajs dla lekarzy jest ale na pacjentów nie. Już wiecie czemu służba zdrowia zmieniła nazwę na ochronę zdrowia. Mamy prywatyzację medycyny w sposób najgorszy jaki może być - ciągle płacimy na "ochronę zdrowia" ale i tak musimy leczyć się prywatnie.
Czas może skończyć z zatrudnianiem lekarzy na kontrakty i zmusić ich do UoP. Nie chcesz pracować na UoP ze wszystkimi tego ograniczeniami? Zapraszamy do prywatnej
"Hajs dla lekarzy" jest za co, jeśli nie za leczenie pacjentów?
@hedeon: miliardy ... jak propaganda sprała wam banie to aż żal czytać.
Komentarz usunięty przez autora
Rozpasło się towarzystwo po Covidzie, kosztem przeciętnego Kowalskiego, a władza dalej będzie pieprzyć, że NFZ jest niewydolny i trzeba zwiększyć składki zdrowotne, może tym razem do 20% żeby Pan lekarz zarobił na mieszkanie