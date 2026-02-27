Ja mam turbo trick ktory zaoszczędził mi tysiące złotych. W ciągu 18 lat posiadania prawka dostałem tylko 1 mandat za jazdę wioskowym polem 70 km/h gdzie był zabudowany. Mandat 200zl. Wystarczy jeździć w miarę przepisowo nie byc idiotą na drodze i byc uważnym. W tym wszystkim pomaga świadomość ze szybka jazda inną drogą niz autostrada realnie ma marginalny wpływ na to jak szybko będziemy u celu. Wystarczy wyjechać dosłownie 5 minut wcześniej Pokaż całość