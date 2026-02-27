Policja zablokowała ruch na S3, żeby masowo badać trzeźwość. Doszło do kolizji!
- 60
- Odpowiedz
@not-sweet: to się pisze raport wyżej ze skargą. Mam w dupie czyj to pomysł, oni to wykonali i są odpowiedzialni za kolizję. Jakby im przełożony kazał w ogień skoczyć to też by skoczyli? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W teorii jest jak w tym dowcipie. Biegnie 30 policjantów i ściga ich jeden debil. Ktoś pyta ich czemu uciekają, jest ich więcej. A oni na to - bo nie wiemy kogo ten debil chce chce zaatakować.
Jak już doszło do kolizji to okej, podstawą jest tylko kłócił bym się kto
@dediszus:
xD
Ale wysryw... podstawa UZASADNIONE PODEJRZENIE. Wiesz co to?
UZASADNIONE podejrzenie
Czyli to podejrzenie musi mieć jakieś UZASADNIENIE
Czyli na przykład... Jadę zygzakiem, zjeżdżam na pas oddzielający pobocze itp.
Rutynowa kontrola wszystkich nie ma uzasadnienia ani podstawy
To tak jak obsesja i upraszczanie sprawy wypadków do obniżania prędkości
Ale osobną sprawą jest to, że ludzie na polskich drogach mało kiedy trzymają rozsądne odstępy i każde nawet najmniejsze utrudnienie w ruchu to potencjalny karambol.
A potem naturalnie pojawiają się głupie wymówki "nie miałem czasu na reakcję". Kiedy do tych zakutych łbów dojdzie to na czym polega koncepcja bezpiecznego odstępu, chodzi właśnie o to, żebyś miał czas na reakcję w sytuacjach których
Wystawili 3 mandaty pewnie na kwotę kilku tysięcy.
Złapali 1 pijanego czyli 0,025% efektywności tej kontroli. Koszta kontroli? Jakby zliczyc ze każdy zarabia średnio 50zl i zakładając ze stal 2 godziny w korku to ich czas kosztował
@Gjbgghbhhjj:
Tu w Polsce nikt nie trzyma odpowiedniego dystansu, bo siedzenie na zderzaku i miganie światłami to codzienność. To mniej więcej chciałeś napisać?
A droga ekspresowa to nie autostrada, choć dla większości jak są dwa pasy w jednym kierunku, to już pedał w podłogę...