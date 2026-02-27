Żeby było śmieszniej to wszystkie te kontrole były niezgodne z prawem bo nie ma oddzielnej ustawy dla policjantów pracujących w drogówce i do przeprowadzenia interwencji czy kontroli trzeźwości kierowcy muszą mieć podstawę prawną nie tylko podstawę kompetencyjną ale również uzasadnione podejrzenie lub świadectwo, że osoba którą kontrolują jest podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia lub była świadkiem takiego.



Jak już doszło do kolizji to okej, podstawą jest tylko kłócił bym się kto Pokaż całość