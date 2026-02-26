"Największa zbrodnia" - Lekarze dostają też kasę za przepisanie danego leku!
Koncerny farmaceutyczne płacą lekarzom $240.000/rok za przepisywanie opioidów na receptę jako bezpiecznego rozwiązania problemu bólu. 16% pacjentów się uzależnia - stoją zgięci na ulicach miast. MILIONY LUDZI ZGINĘŁO. Proceder "sponsorowania" lekarzy wciąż trwa, choć nie aż tak jawnie jak kiedyś.nieco
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
@blank2: To też już się skończyło.
Pacjent u lekarza:
- Panie doktorze, a na co ten lek?
- Ten na Seszele, jeszcze tylko 19 recept.
Ogólnie
Polska ma akurat duży problem z nadużywaniem:
- leków przeciwlękowych i nasennych (są one często przepisywane przez lekarzy POZ bez konsultacji psychiatrycznej, co prowadzi do "cichego uzależnienia" setek tysięcy osób)
- antybiotyków (presja pacjentów i działania
@nieco: Często przepisują Relanium, Nasen
https://www.filmweb.pl/serial/Lekomania-2021-856074
U mnie w przychodni gdzie mam dużo znajomych jeden lekarz który był sknera straszny nagle u co 2 pacjenta diagnozował nadciśnienie nie ważne lat 34 czy 50 masz pan brać te leki i już... Jak wiadomo leki na nadciśnienie to jak abonament do końca życia. A lekarz zaraz na wakajki na 2 tygodnie do lux hotelu... Gdzie na buty mu szkoda było 300zl. Tak to jest dlatego