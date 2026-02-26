Udar i 6 godzin czekania. 537 tys. zł kary dla szpitala.
Ponad 537 tysięcy złotych kary dla szpitala w Świdnicy za złą organizację transportu pacjentki z podejrzeniem udaru. Kobieta spędziła na SOR-ze ponad sześć godzin. Po przeniesieniu do placówki we Wrocławiu zmarła. Śledztwo jest w toku.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
6 godzin z udarem to nie jest długo?! oszalałęś? Pozrywałem sobie mięśnie i ściegna w palcu i spędziłęm na sor 8 godzin, już k-----y dostawałem. Ale babka, która w każdej chwili może umrzeć, spędziła 6 godzin i nie widzisz tutaj nic złego?
Takie przypadki to norma. Zignorowane zawały, zignorowane tętniaki, wykpieni ludzie zwijający się z bólu. Dlaczego? A no dlatego, że lekarze nie mają żadnej odpowiedzialności.
po drugie: z konta skarbu państwa pół miliona będzie przelane na inne konto skarbu państwa.
A młoda polka do piachu.
Lekarz dyżurny i szpital spełnili wymagania. To transport powinien zapewnić karetkę z lekarzem czy z tego czy innego województwa.