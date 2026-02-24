Chiński smok pożera Niemcy. W przemyśle ubywa po 10 tys miejsc pracy miesięcznie
Chiny były niegdyś ziemią obiecaną dla niemieckiego przemysłu. Obecnie stały się motorem ich deindustrializacji. Chiny są powszechnie obwiniane za znaczną część utraty miejsc pracy w niezwykle ważnym dla Niemców sektorze produkcyjnym, gdzie obecnie tracą oni aż ok. 10 tys. miejsc pracy miesięcznie.sub_zero_1
Komentarze (62)
najlepsze
- spora liczba inżynierów na miejscu i nie musieliby ryzykować życie płynąć na pontonach za chlebem
- to uczciwi ludzie (nie to co Chińczycy) i nie skopiowaliby technologii
- mieliby pracę na miejscu i kraje Afrykańskie by się rozwijały
- jakby Afrykańczycy mieliby pracę w fabrykach nie trzeba by było wysyłać pomocy żywnościowej.
@nixodus: No jakby czarni mieli ręce które pracują i mózgi które myślą to tak, jak najbardziej
miał być tani gaz z Rosji no ale nie pykło to teraz mają g---o a nie gospodarkę. A Polska dostanie rykoszetem bo to nasz największy partner gospodarczy. Zanim gruby schudnie to chudy padnie z głodu.
@zalogowany_user: połączenie likwidacji elektrowni jądrowych z "ekologią" to jest dla mnie najdziwniejsza rzecz jaka się dokonała w Europie.
Nie jestem sobie w stanie tego inaczej wytłumaczyć niż milionami dolarów przeslanymi przez Rosję i Chiny aby udupić przemysł w EU.
Załączam link od wywiadu z byłym szefem Frontexu, w którym zeznaje, że Ives Johannsen naciskała na niego, aby odstapił od wykonywania swoich obowiązków ochrony granic UE, oraz żeby użył Frontexu do bezpośredniej pomocy w akacie wojny hybrydowej wymierzonej w EU, w tym na granicy polsko-białoruskiej.
Jeżeli to nie jest zdrada stanu, to ja już nie wiem, co
@adrian-wijas: A daj spokój. Białoruś wypowiada nam wojnę hybrydową i wysyła tysiące nachodźców na granicę a Urszulka każe się z tego tłumaczyć czemu ich nie przyjmujemy, ale to Ty jesteś ruską onucą, bo się pytasz co robią banderowskie flagi na spotkaniu z polskim marszałkiem sejmu XD
Coś się nie
@pablo103: Może i nic nie załatwiła i spuścili ją na drzewo ale chociaż przejechała się autobusem
Szkoda paliwa żeby tam lecieć, nie ma po co.